Экс-директор школы в Первоуральске обвиняется в мошенничестве на 266 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Свердловской области, по результатам надзорных мероприятий стало известно, что женщина, являясь должностным лицом и занимая пост директора МБОУ СОШ №11, получала на свою банковскую карту зарплату фактически не работающего сотрудника.

Директор школы, вступив в сговор с иными сотрудниками учреждения, ответственными за учет рабочего времени, инициировала проставление в табеле рабочих часов сотруднику, фактически не выполнявшему работу, а лишь числившемуся в штате учреждения. Также директор инициировала начисление сотруднику стимулирующих выплат. Все денежные средства руководитель получала на свою банковскую карту. Тем самым причинив бюджету ущерб в размере 266 тысяч рублей.