Экс-директор школы в Первоуральске обвиняется в мошенничестве на 266 тысяч рублей
В отношении экс-директора школы №11 в Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при использовании бюджетных средств.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, по результатам надзорных мероприятий стало известно, что женщина, являясь должностным лицом и занимая пост директора МБОУ СОШ №11, получала на свою банковскую карту зарплату фактически не работающего сотрудника.
Директор школы, вступив в сговор с иными сотрудниками учреждения, ответственными за учет рабочего времени, инициировала проставление в табеле рабочих часов сотруднику, фактически не выполнявшему работу, а лишь числившемуся в штате учреждения. Также директор инициировала начисление сотруднику стимулирующих выплат. Все денежные средства руководитель получала на свою банковскую карту. Тем самым причинив бюджету ущерб в размере 266 тысяч рублей.
По результатам проверки надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В настоящее время директор уволена с занимаемой должности.