Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Экс-директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев объяснил отказ стать главредом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3d2ahvxkw78

Экс-директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев объяснил отказ стать главредом

Сегодня, 14:04ОбществоФото: страница В. Путинцева во Вконтакте
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах