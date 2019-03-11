Экс-директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев объяснил отказ стать главредом

Директор и главред должны работать в связке. Я бы не хотел, чтобы мне год и два месяца назад сказали: вот этот человек будет твоим главным редактором. Новый директор должен взять человека, который будет его в доску. С Людмилой Владимировной я увиделся сегодня впервые в жизни, не знаю, обсуждалась ли с ней моя кандидатура или нет, но посчитал, что правильно будет отказаться,прокомментировал TagilCity.ru Владимир Путинцев.

По словам Путинцева, после назначения директором «Тагил-ТВ» он понимал, что его могут уволить в любой момент.

Я эти правила игры, что я должен буду в один день собрать вещи и уйти, понимал сразу. Слава богу, со мной так не произошло, мне сообщили заранее. И спасибо Владиславу Юрьевичу [Пинаеву], что он пообещал мне помощь в трудоустройстве, если будет такая необходимость. О причинах ухода я говорить не хочу. Я привык, что есть работодатель, и его решения не обсуждаются. Если учредитель в лице администрации города считает, что так будет лучше, я буду с удовольствием включать телевизор и смотреть канал,говорит экс-директор «Тагил-ТВ».

Владимир Путинцев и экс-главред «Тагил-ТВ» Виктор Зайцев Фото: страница В. Путинцева во Вконтакте

Воспользуется ли он предложением главы города о трудоустройстве, Владимир Путинцев пока не знает.

Я два года не был в отпуске, если честно, дальше Екатеринбурга не уезжал. Поэтому сначала надо отдохнуть.

Бывший медиаменеджер уверен, что у «Тагил-ТВ» есть будущее, но многое будет зависеть от того, попадут ли региональные телеканалы в мультиплекс после повсеместного перехода цифровое вещание. При этом, по словам Путинцева, его команда развивала и другие перспективные площадки дистрибуции контента: соцсети, YouTube, «Яндекс-ТВ».