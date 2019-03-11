Глыба льда упала на детскую коляску в центре Екатеринбурга
Сегодня, 07:00ОбществоФото: vk.com/incekb
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Очередное происшествие с падающим с крыш льдом произошло в столице Свердловской области. В этот раз ледяная глыба упала на детскую коляску. Ребёнок, к счастью, не пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
10 марта около 15:00 с крыши дома на улице Куйбышева, 45 кусок льда упал на стоящую внизу детскую коляску с трёхмесячной девочкой внутри, сообщает E1.ru.
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Я крикнул жене, чтобы она убрала коляску, но осколок все равно попал туда. К счастью, дочку не задело, скорую вызывать не пришлось. Но мы очень перепугались. Конечно, попытаемся сделать так, чтобы ответственные за уборку этой крыши были наказаны,рассказал отец ребёнка по имени Максим.
Напомним, ранее ледяная глыба, упавшая со здания администрации Екатеринбурга, нанесла повреждения пенсионерке.
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