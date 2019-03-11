Глыба льда упала на детскую коляску в центре Екатеринбурга

10 марта около 15:00 с крыши дома на улице Куйбышева, 45 кусок льда упал на стоящую внизу детскую коляску с трёхмесячной девочкой внутри, сообщает E1.ru .

Я крикнул жене, чтобы она убрала коляску, но осколок все равно попал туда. К счастью, дочку не задело, скорую вызывать не пришлось. Но мы очень перепугались. Конечно, попытаемся сделать так, чтобы ответственные за уборку этой крыши были наказаны,рассказал отец ребёнка по имени Максим.