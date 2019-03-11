Как отпраздновали Масленицу в Нижнем Тагиле?

Народные гуляния проходили на площади перед ДК «Юбилейный», в культурно-массовой зоне на площади Славы, в ТОСах Тагилстроевского района, на площади ДК железнодорожников и МБУ «Дворец национальных культур».

Все праздничные мероприятия были полны народных забав и игр: бег в мешках, перетягивание каната, ходьба на ходулях, прыжки через скакалку и соревнования с коромыслом. Тагильчане водили шумные хороводы, участвовали в шуточных конкурсах и обязательном масленичном соревновании - залезть на столб и снять оттуда приз.

Поедание блинов с самыми разными начинками - тоже традиция Масленицы, поэтому все праздничные площадки угощали гостей этим лакомством.

В течение праздничных гуляний настроение жителям и гостям Нижнего Тагила создавали веселые скоморохи, а также танцевальные и музыкальные коллективы ДК им. И.В. Окунева, ДК «Юбилейный» и МБУ «Дворец национальных культур».

Традиционной кульминацией праздника на каждой из площадок стало сжигание чучела - символические проводы зимы. А чтобы в быту обращение с огнем было безопасным, тагильчан о правилах безопасности информировали сотрудники МЧС.