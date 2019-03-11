В Нижнем Тагиле определились с новым директором Молодежного театра

Победителем конкурса стала Наталия Мозжакова, руководитель Драматического театра в Серове. Вместе с ней в конкурсе участвовали экс-руководитель театра Владимир Вейде и драматург из Башкирии Наталья Шор. Кандидаты прошли собеседование с членами комиссии, для этого иногородние претенденты приезжали в Нижний Тагил.