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В Нижнем Тагиле определились с новым директором Молодежного театра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле определились с новым директором Молодежного театра

Сегодня, 13:14ОбществоФото: Серовский драматический театр
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