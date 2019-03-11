В Нижнем Тагиле определились с новым директором Молодежного театра
В Нижнем Тагиле завершен конкурс на замещение должности директора Молодежного театра.
Победителем конкурса стала Наталия Мозжакова, руководитель Драматического театра в Серове. Вместе с ней в конкурсе участвовали экс-руководитель театра Владимир Вейде и драматург из Башкирии Наталья Шор. Кандидаты прошли собеседование с членами комиссии, для этого иногородние претенденты приезжали в Нижний Тагил.
Сейчас Наталия Мозжакова занимается оформлением документов в Серове. В конце марта её официально представят мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву,сообщила Светлана Юрчишина - начальник управления культуры муниципалитета.
Наталия Мозжакова с 2010 года занимает должность руководителя Серовского драматического театра. Имеет три высших образования, в частности, по специальностям театральный менеджмент и менеджер-экономист, пишут «Все новости».