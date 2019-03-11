Пассажир с наркотиками задержан во время рейда ГИБДД в Екатеринбурге
Сегодня, 08:33ОбществоФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 10 марта во время профилактического рейда ГИБДД был задержан пассажир, который в машине провозил наркотики.
Сюжеты: Екатеринбург
В праздничные дни в столице Урала проходил рейд сотрудников ГИБДД, на одном из перекрестков на Уралмаше для проверки был остановлен автомобиль, в котором находились три человека. У одного из пассажиров был обнаружен сверток с подозрительным веществом, которое, предположительно, является наркотиком.
На место незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа, произведен досмотр автомобиля, водитель и пассажиры доставлены в дежурную часть. Изъятое вещество направлено на экспертизу, пишет Е1.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей