Пассажир с наркотиками задержан во время рейда ГИБДД в Екатеринбурге

В праздничные дни в столице Урала проходил рейд сотрудников ГИБДД, на одном из перекрестков на Уралмаше для проверки был остановлен автомобиль, в котором находились три человека. У одного из пассажиров был обнаружен сверток с подозрительным веществом, которое, предположительно, является наркотиком.