Певица Вера Брежнева поговорила с екатеринбуржцами о ВИЧ

Певица встретилась с активистами, занимающимися проблемами ВИЧ, а также дала старт флешмобу «Мой друг — ВИЧ-положительный». Вера рассказала о том, с какими проблемами ей пришлось столкнуться, когда она стала послом ЮНЭЙДС. По ее словам, еще пять лет назад проблему ВИЧ активно замалчивали, не давая ей возможности попасть в эфирную сетку телеканалов, чтобы поговорить об этом. Тогда певица начала проводить встречи в разных городах перед своими концертами. Также она поблагодарила активистов за участие в проблемах ВИЧ-инфицированных.

В настоящий момент, как сообщает певица, о проблеме ВИЧ стали больше говорить, в том числе и в СМИ:

Сейчас все стали более открытыми, более толерантными и лояльными к проблеме ВИЧ. Я это очень ценю и понимаю, что в моей работе посла главные люди — это пресса, спасибо вам, что помогаете делиться с миром правильной информацией.

Видео Видео: ЕТВ