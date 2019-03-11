Потребности ЛГБТ исследуют в Екатеринбурге

Цель исследования – выявление проблем ЛГБТ, а также сложностей, с которыми сталкиваются их родственники и близкие.

По результатам исследования будет определено, в какой помощи нуждаются представители сообщества. Для результативности выборки организаторам исследования необходимо собрать не менее 500 ответов.