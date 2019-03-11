Потребности ЛГБТ исследуют в Екатеринбурге

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Екатеринбургский ресурсный центр исследует потребности ЛГБТ и их родственников.
Сюжеты: Екатеринбург
Цель исследования – выявление проблем ЛГБТ, а также сложностей, с которыми сталкиваются их родственники и близкие.
По результатам исследования будет определено, в какой помощи нуждаются представители сообщества. Для результативности выборки организаторам исследования необходимо собрать не менее 500 ответов.
Помимо этого, ресурсный центр ежегодно проводит мониторинг правонарушений, совершенных в отношении представителей ЛГБТ, результаты передаются омбудсмену Свердловской области Татьяне Мерзляковой.
Пройти тест можно на сайте Екатеринбургского ресурсного центра.
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