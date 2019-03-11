Председатель ТСЖ в Екатеринбурге вызван в прокуратуру из-за падения льда на коляску

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга устанавливает обстоятельства падения глыбы льда, в настоящий момент в прокуратуру приглашен глава ТСЖ, которое занимается обслуживанием данного дома. Надзорным ведомством запрошены документы для установления лица, ответственного за очистку кровли от снега.

Напомним, что инцидент произошел в столице Урала 10 марта. Глыба льда с крыши упала перед женщиной, стоящей на тротуаре с коляской, в которой находился ребенок. Часть снежной массы задела детское транспортное средство. Ребенок при этом не пострадал.