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Председатель ТСЖ в Екатеринбурге вызван в прокуратуру из-за падения льда на коляску
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Председатель ТСЖ в Екатеринбурге вызван в прокуратуру из-за падения льда на коляску

Сегодня, 12:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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