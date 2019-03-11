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Ради УДО свердловчанин погасил долг в 500 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ради УДО свердловчанин погасил долг в 500 тысяч рублей

Сегодня, 10:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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