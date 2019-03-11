Ради УДО свердловчанин погасил долг в 500 тысяч рублей

Житель Ивделя был осужден за причинение тяжких телесных повреждений, помимо лишения свободы, он был приговорен к возмещению ущерба потерпевшему. Сумма компенсации составила 500 тысяч рублей. Судебными приставами было арестовано имущество должника в виде личных вещей и сотового телефона. Помимо этого, было обращено взыскание на заработок осужденного, получаемый за работу в колонии во время отбывания наказания. Однако денежных средств не хватило на погашение всей суммы задолженности.