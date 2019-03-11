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Российский мастер возрождает искусство изготовления кокошников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российский мастер возрождает искусство изготовления кокошников

Сегодня, 16:10ОбществоФото: Надежда Рослякова
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