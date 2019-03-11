Российский мастер возрождает искусство изготовления кокошников

Русский стиль периодически входит в моду. Только в XX веке было несколько периодов, когда мировая фэшн-индустрия снова обращалась к узнаваемым элементам русского визуального искусства. Получалось по-разному: либо красиво и со вкусом, либо «калинка-малинка» и медведи с балалайками.

Вот и на прошлогоднем Чемпионате мира по футболу одним из главных атрибутов болельщиков стали кокошники. Предприимчивые дельцы тысячами в день продавали яркие поделки из картона восторженным иностранцам, которые с удовольствием носили их и на улицах, и на трибунах. При этом, конечно, мало кто задумывался об истории и традициях этого мистического головного убора.

Сегодня единственный в России (и мире) мужчина – мастер по изготовлению кокошников Юханн Никадимус возрождает это искусство. А его изделия действительно можно так назвать – произведение искусства. На изготовление каждого кокошника уходит несколько месяцев, иногда по полгода. Стоит ли говорить, что каждый такой венец уникален и сделан полностью вручную.

Работая над новым кокошником, я стараюсь сделать не точную копию, а «еще один» головной убор, глядя на который мы бы подумали, что он сделан в XVIII–XIX веках мастерами-современниками,говорит Никадимус.

Для своих кокошников мастер использует только подлинные материалы – парчу, шелк, жемчуг. Причем неожиданно все это он нашел на AliExpress. Оказывается, китайские мануфактуры все еще производят те самые дорогие ткани, из которых и 200 лет назад шили традиционные кокошники.

Самое крутое, что на таких ресурсах, как, например, AliExpress, можно найти тибетскую, китайскую и монгольскую парчу, которая, собственно, и использовалась в традиционном костюме в XVIII–XIX веках,говорит Никадимус.

Юханн – уроженец Казани. Необычные имя и фамилия достались от предков, которые, по семейной легенде, приехали откуда-то из Ассирии. Сейчас мастер живет и работает в Москве. Актер по образованию, он давно увлекался фольклором, но с кокошниками столкнулся практически случайно. Когда для оформления музыкального альбома, который он записал с друзьями, понадобилась фотография русского кокошника, подходящего не нашлось. Тогда Юханн и задумался самостоятельно изготовить головной убор. Случайная необходимость скоро превратилась в страсть всей жизни.

Никадимус втянулся, стал серьезно изучать литературу по русскому костюму, встречался с немногими живущими мастерицами в русских городах и глубинке, которые передавали ему свои секреты. Вышивание золотом, вышивание жемчугом, высокое шитье – осваивая старинные технологии, Никадимус открывал и сокровенные мистические значения этого отнюдь не простого предмета одежды.

Все изделия мастера – коллекционные. Среди них нет двух одинаковых. Разумеется, они не для ежедневной носки и не для выступлений на сцене с частушками. Кокошники Никадимуса покупают богатые коллекционеры, в качестве предмета интерьера или на свадьбу, чтобы, соблюдая традицию, преподнести невесте. Стоимость кокошника – около 3 тысяч долларов.