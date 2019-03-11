Счетная палата Нижнего Тагила выявила нарушения в Городской управляющей компании

За УК числятся старые автомобили, несоблюдение требований законодательства ФАС при заключении договоров аренды городской недвижимости. Размер аренды определялся по итогам конкурса, но управляющая компания его не проводила.

Нарушения выявлены и в бухотчетности. Так, УК нарушила порядок отражения в документах имущества на 10 миллионов рублей, которые были переданы ей в хозяйственное владение.