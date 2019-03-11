Счетная палата Нижнего Тагила выявила нарушения в Городской управляющей компании
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Счетная палата города проверила МУП «Городская управляющая компания» и выявила нарушения, связанные с распоряжением муниципальным имуществом и ведением бухотчетности.
Сюжеты: Нижний Тагил
За УК числятся старые автомобили, несоблюдение требований законодательства ФАС при заключении договоров аренды городской недвижимости. Размер аренды определялся по итогам конкурса, но управляющая компания его не проводила.
Нарушения выявлены и в бухотчетности. Так, УК нарушила порядок отражения в документах имущества на 10 миллионов рублей, которые были переданы ей в хозяйственное владение.
Счетная палата города внесла представление, которое УК должна устранить в течение месяца.
Итоги проверки представлены на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.
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