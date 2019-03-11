Топ-5 самых крупных арбитражных дел в Свердловской области за февраль 2019 года

Иск на 116 млн к ООО «Белоярский центр генеральных подрядов» 28 февраля ООО «СК БСУ» подало в арбитражный суд Свердловской области заявление с целью взыскать с ООО «БЦГП» 116 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам строительных подрядов. Суд принял заявление, предварительное судебное заседание пройдет 11 апреля.

Основной вид деятельности ООО «Белоярский центр генеральных подрядов» – строительство жилых и нежилых зданий. Руководит организацией Юрий Шупенько. Головной компанией ООО «БЦГП» является ООО «Уралэнергострой», которое в 2015-2017 годах заключило в качестве застройщика восемь госконтрактов на сумму более, чем 39 млрд рублей.

Банкротство «Уральского Финансово-Юридического Института» на 103 млн рублей 1 февраля ООО «Лоза» подало в арбитражный суд заявление с требованием признать АНОО ВО «УрФЮИ» банкротом. Сумма иска составляет 103 млн рублей. Первое заседание по делу о банкротстве прошло 7 марта.

Учредителем ООО «Лоза» является экс-телеведущая из Екатеринбурга Анжелика Виноградова. В 2017 году вокруг нее разразился скандал из-за неуплаты налогов в общей сумме 69 млн рублей за половину здания УрФЮИ.

Также под вопросом была законность получения половины здания. Оно построено на деньги института, и в момент строительства Виноградова являлась бывшей супругой ректора Владислава Назарова. Сама Виноградова утверждала в суде, что объект площадью около 12 тыс. квадратных метров был построен на семейные деньги и является совместно нажитым имуществом. Несмотря на то, что суд не встал на сторону Виноградовой, в 2011 году она получила свидетельство о праве собственности на одну вторую здания института. В 2013 году половина здания была внесена в часть уставного капитала ООО «Лоза».

Иск к ООО «Вертикаль» на 102 млн рублей 22 февраля АО «Уралсевергаз» подал иск к ООО «Вертикаль», требуя взыскать 102 млн рублей задолженности. Арбитражный суд Свердловской области принял заявление и назначил дату первого заседания на 22 марта.

ООО «Вертикаль» занимается управлением эксплуатацией жилого фонда, оказывает услуги по снабжению горячей водой, поставке тепловой энергии и распределению воды. В 2019 году заключила 61 контракт на предоставление услуг в различные муниципальные учреждения области. Руководителем организации является Николай Боровиков.

Иск к ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» на 99 млн рублей 22 февраля в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от территориального управления Росимущества с требованием взыскать 99 млн рублей с ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» за аренду земельных участков. Первое слушание по делу назначено на 11 апреля.

Основной деятельностью ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» является покупка и продажа земельных участков. Генеральный директор организации – Олег Мотовилов. В сентябре 2018 года в отношении компании было возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса, ущерб от которой составил 21 млн рублей.

Иск к ООО «Сантехэнергострой» на 78 млн рублей 19 февраля ООО «Промстройснаб» обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Сантехэнергострой» на 78 млн рублей за неисполнение обязательств по договору строительного подряда. Первое слушание назначено на 2 апреля.

ООО «Сантехэнергострой» занималось монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. На сегодняшний день компания признана банкротом и находится в состоянии ликвидации.