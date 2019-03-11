Топ-5 самых крупных арбитражных дел в Свердловской области за февраль 2019 года
TagilCity.ru проанализировало пять многомиллионных исков в арбитражный суд Свердловской области за февраль 2019 года.
Иск на 116 млн к ООО «Белоярский центр генеральных подрядов»
28 февраля ООО «СК БСУ» подало в арбитражный суд Свердловской области заявление с целью взыскать с ООО «БЦГП» 116 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам строительных подрядов. Суд принял заявление, предварительное судебное заседание пройдет 11 апреля.
Основной вид деятельности ООО «Белоярский центр генеральных подрядов» – строительство жилых и нежилых зданий. Руководит организацией Юрий Шупенько. Головной компанией ООО «БЦГП» является ООО «Уралэнергострой», которое в 2015-2017 годах заключило в качестве застройщика восемь госконтрактов на сумму более, чем 39 млрд рублей.
Банкротство «Уральского Финансово-Юридического Института» на 103 млн рублей
1 февраля ООО «Лоза» подало в арбитражный суд заявление с требованием признать АНОО ВО «УрФЮИ» банкротом. Сумма иска составляет 103 млн рублей. Первое заседание по делу о банкротстве прошло 7 марта.
Учредителем ООО «Лоза» является экс-телеведущая из Екатеринбурга Анжелика Виноградова. В 2017 году вокруг нее разразился скандал из-за неуплаты налогов в общей сумме 69 млн рублей за половину здания УрФЮИ.
Также под вопросом была законность получения половины здания. Оно построено на деньги института, и в момент строительства Виноградова являлась бывшей супругой ректора Владислава Назарова. Сама Виноградова утверждала в суде, что объект площадью около 12 тыс. квадратных метров был построен на семейные деньги и является совместно нажитым имуществом. Несмотря на то, что суд не встал на сторону Виноградовой, в 2011 году она получила свидетельство о праве собственности на одну вторую здания института. В 2013 году половина здания была внесена в часть уставного капитала ООО «Лоза».
Иск к ООО «Вертикаль» на 102 млн рублей
22 февраля АО «Уралсевергаз» подал иск к ООО «Вертикаль», требуя взыскать 102 млн рублей задолженности. Арбитражный суд Свердловской области принял заявление и назначил дату первого заседания на 22 марта.
ООО «Вертикаль» занимается управлением эксплуатацией жилого фонда, оказывает услуги по снабжению горячей водой, поставке тепловой энергии и распределению воды. В 2019 году заключила 61 контракт на предоставление услуг в различные муниципальные учреждения области. Руководителем организации является Николай Боровиков.
Иск к ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» на 99 млн рублей
22 февраля в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от территориального управления Росимущества с требованием взыскать 99 млн рублей с ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» за аренду земельных участков. Первое слушание по делу назначено на 11 апреля.
Основной деятельностью ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» является покупка и продажа земельных участков. Генеральный директор организации – Олег Мотовилов. В сентябре 2018 года в отношении компании было возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса, ущерб от которой составил 21 млн рублей.
Иск к ООО «Сантехэнергострой» на 78 млн рублей
19 февраля ООО «Промстройснаб» обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Сантехэнергострой» на 78 млн рублей за неисполнение обязательств по договору строительного подряда. Первое слушание назначено на 2 апреля.
ООО «Сантехэнергострой» занималось монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. На сегодняшний день компания признана банкротом и находится в состоянии ликвидации.
В 2011 году ООО «Сантехэнергострой» выиграло конкурс на 2,1 млрд рублей на реконструкцию военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии РФ. Однако спустя год УФАС по Свердловской области провело проверку законности расторговки этого конкурса. Силовики выяснили, что для «Сантехэнергостроя» были созданы специальные условия, при которых победу в конкурсе мог получить только он. В следствие этого контракт был расторгнут.