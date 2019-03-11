Топ-менеджеры в сфере коммуникаций поделятся секретами на Baltic Weekend
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend состоится в Баку с 18 по 19 апреля. В ходе мероприятия крупные компании из сферы коммуникационной индустрии обсудят вопросы продвижения брендов, а также ключевые тренды и будущие коммуникации.
Форум в 2019 году станет третьим по счету, организацией которого занимается SPN Communications, сообщают "Новые известия". Председатель оргкомитета Baltic Weekend Андрей Баранников заявил, что программа форума будет максимально комфортной и позволит каждому посетителю узнать необходимую для него информацию, а также ознакомиться с культурой города.
Подчеркивается, что в ходе форума будут подняты вопросы о антикризисных коммуникациях и развитии рекламы. В частности, экспертов интересует феномен баннерной слепоты и разработка запоминающейся рекламы. Также без внимания не останется фактор борьбы брендов за новые рынки – специалисты поделятся опытом продвижения со всеми присутствующими. В первый день проведения Baltic Weekend состоится паблик-ток «Сегодня – директор по коммуникациям, завтра – CEO», где топ-менеджеры ведущих организаций раскроют секреты своего успеха.
Баранников отмечает, что архитектура Baltic Weekend полностью соответствует современным тенденциям и поднимает актуальные вопросы, которые витают на поверхности в индустрии. На два дня в Баку съедутся ведущие эксперты из сферы PR, рекламы, маркетинга, а также представители власти и медиа. Ранее приглашенными спикерами на Baltic Weekend были представители The Holmes Group, H&H Group, ПАО «Газпром-нефть», Google, MasterCard, департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ.