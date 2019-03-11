Трампу предложили ввести санкции в отношении Кувейта из-за ареста Лазаревой

Издание «Новые известия» пишет, что прошедший суд не был похож на предыдущие заседания. В этот раз Лазареву не закрыли в клетке, а посадили в общий зал и без наручников. Суд предоставил женщине переводчика с арабского языка на английский, но оплатить его услуги пришлось уже компании подсудимой. Также в этот раз на заседании звучали не просто стандартные вопросы и ответы, но также был проведен и кросс-опрос.

На заседании присутствовал российский консул Евгений Аржанцев. 6 марта глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой Кувейта по вопросам заключения Лазаревой. Дело об обвинении россиянки удостоилось внимания не только МИД, но и главы государства Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль пристально наблюдает за развитием этого дела.

Но внимание высокопоставленных лиц не отразилось положительно на судьбе Лазаревой. Она все также пребывает в тюрьме Кувейта и содержится в неблагоприятных условиях.

Наблюдатели процесса пожаловались на длительное заседание, которое заняло около четырех часов. Также они отметили, что суд трактовал слова свидетелей в пользу обвинения. Защита не смогла расспросить свидетелей о фальсификации документов, а один из них и вовсе давал показания под диктовку судьи. Итог оказался неудивительным, ведь еще перед заседанием судья Анвар Апанзи (Anwar Alanzi) сообщил, что сегодня он Лазареву не выпустит.

Итоги заседания вызвали бурный резонанс у общественности. Заместитель генерального секретаря кувейтского общества по правам человека Атьяб Алшати (Atyab Alshatti) заявил, что с Лазаревой необходимо снять все ложные обвинения и выпустить россиянку из тюрьмы. На ее сторону также встал и сын 41-президента США Нил Буш, так как ребенок Лазаревой имеет американское гражданство.

Также история не прошла и мимо прессы. Издание The Daily Caller опубликовало колонку юриста и экс-заместителя помощника генпрокурора министерства юстиции США и главного юристконсульта специального Комитета Сената по разведке Виктории Тоэнсинг, которая в материале призывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против Кувейта, опираясь на «закон Магницкого». Издание Newsmax возвело дело Лазаревой в один статус с убийством корреспондента на территории саудовского посольства в Турции, а также потребовало от Трампа усиления его правозащитной деятельности.