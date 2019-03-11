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Трампу предложили ввести санкции в отношении Кувейта из-за ареста Лазаревой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трампу предложили ввести санкции в отношении Кувейта из-за ареста Лазаревой

Сегодня, 19:04ОбществоФото: marshalazareva.com
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