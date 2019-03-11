Уральский депутат Госдумы предложил забирать машины за пьяную езду

По мнению Иванова, данное наказание позволит уменьшить случаи пьяной езды. На своей странице в соцсети депутат написал, что в праздничные дни в регионе были пойманы 360 нетрезвых водителей.

Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства, отметил Иванов.

Депутат также напомнил, что Госдума отклонила данную инициативу, поступившую год назад. По его мнению, необходимо вернуться к данному вопросу.