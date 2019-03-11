Уральский депутат Госдумы предложил забирать машины за пьяную езду
Сегодня, 22:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат Госдумы Максим Иванов выступил с предложением изымать у нетрезвых водителей автомобили в пользу государства.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению Иванова, данное наказание позволит уменьшить случаи пьяной езды. На своей странице в соцсети депутат написал, что в праздничные дни в регионе были пойманы 360 нетрезвых водителей.
Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства, отметил Иванов.
Депутат также напомнил, что Госдума отклонила данную инициативу, поступившую год назад. По его мнению, необходимо вернуться к данному вопросу.
Иванов конкретизировал, что было бы правильно изымать транспортное средство, находящееся в собственности нарушившего ПДД гражданина.
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