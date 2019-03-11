Житель Екатеринбурга взял семью в заложники и угрожал взорвать дом

10 марта екатеринбуржец захватил свою семью в заложники и удерживал их в квартире по адресу Карла Маркса, 36. На место выехали три сотрудника ГИБДД и два взрывотехника из «Урал-вымпел», которые в течение 3 часов пытались обезвредить злоумышленника. Когда это удалось сделать, оказалось, что граната учебная. Пострадавших среди гражданского населения в результате спецоперации нет, жильцам дома более ничего не угрожает.