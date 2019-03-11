Житель Екатеринбурга взял семью в заложники и угрожал взорвать дом
Сегодня, 07:30ОбществоФото: URA.ru
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В течение трёх часов екатеринбургские силовики пытались обезвредить мужчину, который захватил в заложники семью и угрожал взорвать всё вокруг при помощи гранаты. После задержания оказалось, что она была учебной.
Сюжеты: Екатеринбург
10 марта екатеринбуржец захватил свою семью в заложники и удерживал их в квартире по адресу Карла Маркса, 36. На место выехали три сотрудника ГИБДД и два взрывотехника из «Урал-вымпел», которые в течение 3 часов пытались обезвредить злоумышленника. Когда это удалось сделать, оказалось, что граната учебная. Пострадавших среди гражданского населения в результате спецоперации нет, жильцам дома более ничего не угрожает.
Мужчину после задержания доставили в психиатрическую клинику, позже в его отношении будут предприняты процессуальные действия. Получить комментарии от ГУ МВД России по Свердловской области и ФСБ журналистам не удалось, сообщает URA.ru.
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