Мэрия осталась без подрядчика по контролю строительства моста через Тагильский пруд
Сегодня, 13:38ОбществоФото: проектная документация
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Компания «Спецтехнологиясервис», выигравшая контракт по контролю за строительством моста через Тагильский пруд, отказалась заключать договор с мэрией. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Компания во время аукциона снизила стоимость контракта с 41,2 миллиона рублей до 7,9 миллиона рублей. Однако потом отказалась заключать договор, причины отказа не уточняются.
Второй участник аукциона ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб» из Москвы предложила за свои услуги 18,5 миллиона рублей.
Напомним, строительством моста занимается «АпльмакорГруп», стоимость контракта — 3,8 миллиарда рублей. За подрядчиком должна наблюдать компания, которая будет, согласно техзаданию, оказывать комплексные консультативные услуги, контролировать рубку деревьев и кустарника, разбивку и закрепление основных сооружений, разборку технологического моста, переустройство инженерных сетей. А также следить за качеством работ и соблюдением сроков строительства.
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