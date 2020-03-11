Мэрия осталась без подрядчика по контролю строительства моста через Тагильский пруд

Компания во время аукциона снизила стоимость контракта с 41,2 миллиона рублей до 7,9 миллиона рублей. Однако потом отказалась заключать договор, причины отказа не уточняются.

Второй участник аукциона ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб» из Москвы предложила за свои услуги 18,5 миллиона рублей.