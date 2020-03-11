Подрядчик по контролю за строительством моста прокомментировал контракт с мэрией
Победитель конкурса по контролю за строительством моста через Тагильский пруд «Спецтехнологиясервис» намерен подать в суд на мэрию из-за отказа заключать договор, пишет АН «Между строк».
Ранее сообщалось, что компания отказалась заключать контракт с мэрией Нижнего Тагила. Однако, по словам подрядчика, отказ шел со стороны горадминистрации.
В Службе заказчика городского хозяйства обнаружили, что наши банковские гарантии не соответствуют их требованиям. Мы неоднократно пытались уточнить у СЗГХ, о каких именно требованиях идёт речь, но нам так и не ответили, сообщили в компании.
Организация намерена обратиться также в ФСБ и надзорные органы.
Руководитель СЗГХ Борис Моров рассказал, что подрядчик сам не предоставил банковские гарантии. Кроме того, по словам представителя администрации, в их адрес был направлен запрос от человека, не являющегося директором «Спецтехнологиясервиса». Мэрия направила запрос в надзорные органы с просьбой провести проверку по вышеизложенным фактам.