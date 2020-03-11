Подрядчик по контролю за строительством моста прокомментировал контракт с мэрией

Ранее сообщалось, что компания отказалась заключать контракт с мэрией Нижнего Тагила. Однако, по словам подрядчика, отказ шел со стороны горадминистрации.

В Службе заказчика городского хозяйства обнаружили, что наши банковские гарантии не соответствуют их требованиям. Мы неоднократно пытались уточнить у СЗГХ, о каких именно требованиях идёт речь, но нам так и не ответили, сообщили в компании.

Организация намерена обратиться также в ФСБ и надзорные органы.