После гибели в ДТП начальника ж/д вокзала полиция возбудила уголовное дело

Полицией инициировано предварительное следствие по части 5 статьи 164 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначено проведение экспертиз, а также будут опрошены очевидцы. На данный момент дело не имеет фигуранта.

По данным ГИБДД, утром 29 февраля микроавтобус Fiat с шестью пассажирами направлялся в Туринск. На 59-м километре трассы у тягача North Benz, двигавшегося по встречной полосе, занесло прицеп. В результате произошло столкновение. Три человека погибли, еще несколько, в том числе и дети, были доставлены в медицинские учреждения.