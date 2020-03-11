Продавец масла в Екатеринбурге подозревается в мошенничестве на 24 миллиона рублей
Сегодня, 09:54ОбществоФото: Пресс-служба МВД РФ
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В Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина заключил с челябинской фирмой контракт на поставку растительного масла на сумму 24 миллиона рублей. Однако договорные обязательства не выполнил. С октября 2018 года по декабрь 2019 года он заключил несколько таких контрактов от имени подконтрольной фирмы. Деньги он выводил со счетов путем обналичивания через банкоматы. После снятия средств — переставал выходить на связь.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина тщательно конспирировался — при снятии денег прикрывал лицо очками, накладными усами, менял внешность. Телефоны и сим-карты держал в тайнике, оборудованном в парке.
Задержанный признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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