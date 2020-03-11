Продавец масла в Екатеринбурге подозревается в мошенничестве на 24 миллиона рублей

Мужчина заключил с челябинской фирмой контракт на поставку растительного масла на сумму 24 миллиона рублей. Однако договорные обязательства не выполнил. С октября 2018 года по декабрь 2019 года он заключил несколько таких контрактов от имени подконтрольной фирмы. Деньги он выводил со счетов путем обналичивания через банкоматы. После снятия средств — переставал выходить на связь.