Свердловский суд отказался помещать под арест полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Сегодня, 20:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 11 марта, Свердловский областной суд оставил под домашним арестом бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки, сообщается на странице правозащитного проекта «Зона права» в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
18 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под домашним арестом двух полицейских, но прокуратура это решение обжаловала. Апелляция была отклонена областным судом. Дело будет рассматриваться 19 марта в районном суде Екатеринбурга.
По версии следствия, обвиняемыми преступление было совершено 18 августа 2019 года. На тот момент они еще были сотрудниками полиции. Они изнасиловали девушку в патрульной машине. Позднее подозреваемые были задержаны. Из полиции они были уволены. Кроме того, 17 должностных лиц и трое руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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