Свердловский суд отказался помещать под арест полицейских, обвиняемых в изнасиловании

18 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под домашним арестом двух полицейских, но прокуратура это решение обжаловала. Апелляция была отклонена областным судом. Дело будет рассматриваться 19 марта в районном суде Екатеринбурга.

По версии следствия, обвиняемыми преступление было совершено 18 августа 2019 года. На тот момент они еще были сотрудниками полиции. Они изнасиловали девушку в патрульной машине. Позднее подозреваемые были задержаны. Из полиции они были уволены. Кроме того, 17 должностных лиц и трое руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности.