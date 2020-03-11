Тагильчанку осудили за мошенничество с продажей корпусной мебели

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на основании предоставленных обвинением доказательств вынес приговор Светлане Давлятовой. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе разбирательств государственный обвинитель предоставил доказательства, что Давлятова, находясь в одном из торговых центров города, использовала торговую марку мебельного салона для реализации мебели. При оформлении договоров с покупателями подсудимая пользовалась печатью другого юридического лица. При этом, она не являлась ни сотрудником, ни учредителем салона мебели и юридического лица.

Установлено, что с декабря 2018 года по май 2019 года Давлятова получила от пяти клиентов предоплату за изготовление и монтаж корпусной мебели, заведомо зная, что условия договоров не будут выполнены. Общая сумма, полученная обвиняемой, составила 185,8 тысяч рублей. Средствами Давлятова распорядилась по своему усмотрению.