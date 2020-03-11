Центр занятости приглашает тагильчан на ярмарку вакансий
Сегодня, 14:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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18 марта в 9.00 в «Нижнетагильском центре занятости» пройдет ярмарка вакансий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соискателям будет предложено ознакомиться с общегородским банком вакансий, пообщаться с представителями кадровых служб тагильских предприятий, познакомиться с возможностями информационных порталов службы занятости в интернете.
Получить подробную информацию можно по телефону 8 (3435) 25-35-82.
«Вакансий много, работать негде». В Тагиле прошла первая ярмарка вакансий 2020 года
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