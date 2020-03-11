В Екатеринбурге дело виновника ДТП на улице Малышева подготовлено для передачи в суд

Согласно материалам следствия, 4 августа 2019 года Васильев, будучи пьяным, взял без ведома владельца ключи от автомобиля KIA Rio, после чего уехал на нем со своим знакомым.

На улице Малышева обвиняемый разогнался до скорости 90 км/ч, не справился с управлением и врезался в стоящие на перекрестке автомобили SsangYong и LADA Granta. В результате аварии погибли два человека, пассажир KIA Rio получил тяжелые травмы.

Сам Васильев также пострадал. Его задержали после лечения в больнице и дважды проверяли на алкоголь или наркотики, но оба раза результат был отрицательным. Позже в ходе следствия выяснилось, что анализы за Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии.