В Екатеринбурге прокуратура проверяет УрГУПС из-за вырубки деревьев в парке

Сегодня представители ведомства побывали в вузе с инспекцией. Прокурор отметила, что проверка начата после сообщений о вырубке деревьев и захламлении парка строительным мусором.

Активисты считают, что на территории парка собираются построить бассейн. Горожане против строительства, так как многие из них ходили на прогулки в парке при университете. Помощник ректора по безопасности Николай Кардапольцев заявил активистам, что не нужно защищать имущество, которое им не принадлежит.