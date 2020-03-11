В Екатеринбурге прокуратура проверяет УрГУПС из-за вырубки деревьев в парке
Сегодня, 21:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Транспортная прокуратура начала проверку после информации в СМИ о вырубке деревьев в парке УрГУПС, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня представители ведомства побывали в вузе с инспекцией. Прокурор отметила, что проверка начата после сообщений о вырубке деревьев и захламлении парка строительным мусором.
Активисты считают, что на территории парка собираются построить бассейн. Горожане против строительства, так как многие из них ходили на прогулки в парке при университете. Помощник ректора по безопасности Николай Кардапольцев заявил активистам, что не нужно защищать имущество, которое им не принадлежит.
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