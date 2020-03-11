В Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов за отставку Владимира Путина
Сегодня в Екатеринбурге возле здания администрации города активисты провели одиночные пикеты за отставку президента РФ Владимира Путина, пишет Znak.
Участниками стали активисты движения «Екатеринбург — за свободу» Сергей Тиунов, Галина Королева и Елена Парий. Они выступили против обнуления президентских сроков и внесения соответствующей поправки в Конституцию РФ.
Кроме того, представители Коалиции демократических сил Екатеринбурга подали заявку на проведение митинга 22 марта. Организаторы планируют выступить против поправок в Конституцию.
Сегодня в Москве также прошли одиночные пикеты. В акции приняли участие порядка 50 человек.
Напомним, 10 февраля на пленарном заседании Госдумы по поправкам в Конституцию депутатом Валентиной Терешковой было предложено обнулить президентские сроки. Владимир Путин по этому поводу заявил, что этот вопрос должны решить граждане и Конституционный суд. При этом Госдума приняла поправки.
Сегодня в Госдуме в третьем чтении были приняты поправки в Конституцию РФ. Общественное голосование по ним пройдет 22 апреля.