В Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов за отставку Владимира Путина

Участниками стали активисты движения «Екатеринбург — за свободу» Сергей Тиунов, Галина Королева и Елена Парий. Они выступили против обнуления президентских сроков и внесения соответствующей поправки в Конституцию РФ.

Кроме того, представители Коалиции демократических сил Екатеринбурга подали заявку на проведение митинга 22 марта. Организаторы планируют выступить против поправок в Конституцию.

Сегодня в Москве также прошли одиночные пикеты. В акции приняли участие порядка 50 человек.

Напомним, 10 февраля на пленарном заседании Госдумы по поправкам в Конституцию депутатом Валентиной Терешковой было предложено обнулить президентские сроки. Владимир Путин по этому поводу заявил, что этот вопрос должны решить граждане и Конституционный суд. При этом Госдума приняла поправки.