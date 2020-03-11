В Ниженем Тагиле в детской больнице на Кузнецкого появились новые стерилизаторы

Ранее в медучреждении использовали паровые стерилизаторы. По сравнению с ними у автоклав более высокая степень стерилизации, и процедура проходит быстрее.

За одну смену в них стерилизуются около 50 специальных коробок с инструментами, а также крафт-пакеты и белье. Помимо своего стационара, обслуживаются также поликлиники на улицах Черных и Карла Маркса.