В Ниженем Тагиле в детской больнице на Кузнецкого появились новые стерилизаторы
Сегодня, 19:01ОбществоФото: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В нижнетагильской детской больнице на улице Кузнецкого установлены новые автоклавы — современные стерилизаторы стоимостью пять миллионов рублей каждый, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее в медучреждении использовали паровые стерилизаторы. По сравнению с ними у автоклав более высокая степень стерилизации, и процедура проходит быстрее.
За одну смену в них стерилизуются около 50 специальных коробок с инструментами, а также крафт-пакеты и белье. Помимо своего стационара, обслуживаются также поликлиники на улицах Черных и Карла Маркса.
Для инструментов, требующих особой обработки, в больнице появился плазменный стерилизатор, который приобретен также при поддержке областного Минздрава.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей