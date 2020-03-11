В Нижнем Тагиле готовятся к новому фестивалю постной кухни

На заседании оргкомитета глава города Владислав Пинаев предложил сделать в этот раз «детский блок», где ребята смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Обсуждалась возможность отдельных приглашений для многодетных семей и воспитанников детских домов.

Также поднимались вопросы о проведении ярмарки-продажи. В связи с тем, что в прошлом году поступали жалобы на высокие цены, было предложено предусмотреть и более бюджетные варианты продукции.