В Нижнем Тагиле готовятся к новому фестивалю постной кухни

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В Нижнем Тагиле началось обсуждение формата фестиваля постной кухни, который пройдет в городе во второй раз. В этом году на мероприятие могут приехать участники из других городов, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На заседании оргкомитета глава города Владислав Пинаев предложил сделать в этот раз «детский блок», где ребята смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Обсуждалась возможность отдельных приглашений для многодетных семей и воспитанников детских домов.
Также поднимались вопросы о проведении ярмарки-продажи. В связи с тем, что в прошлом году поступали жалобы на высокие цены, было предложено предусмотреть и более бюджетные варианты продукции.
Кроме того, особое внимание уделят вопросам безопасности гостей и участников фестиваля.
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