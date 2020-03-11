В свердловском следственном комитете создан отдел по расследованию врачебных ошибок
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В СУ СКР по Свердловской области создали отдел, который займется расследованием врачебных ошибок, пишет интернет-издание Znak.
Отдел создан по распоряжению главы СК России Александра Бастрыкина. Заниматься расследование врачебных ошибок будет пятый отдел под руководством полковника Николая Курносова. Численность отдела — девять сотрудников.
Новые подразделения появятся также в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Санкт-Петербурге.
Кроме того, по инициативе главы СКР уголовный кодекс пополнился двумя статьями «Ненадлежащее оказание медицинской помощи, либо услуг» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».
Напомним, 10 марта стало известно, что в городской больнице № 20 Екатеринбурга в коридоре умерла женщина. Расследованием инцидента занялся Горздрав.
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