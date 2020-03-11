В Свердловской области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий
Сегодня, 21:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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11 марта прошло заседание противоэпидемиологической комиссии, по решению которой в Свердловской области запретят проведение массовых мероприятий, сообщает департамент информполитики региона.
Ограничения будут касаться мероприятий с участием более пяти тысяч человек и продлятся до конца апреля. В первую очередь запрет коснётся стадионных событий.
На заседании Евгений Куйвашев подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. Граждане, которые прибывают из стран зоны риска, попадают под меднаблюдение.
Губернатор подчеркнул, что новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области не было зафиксировано, однако отметил, что все случаи ОРВИ нужно держать на особом контроле. Кроме того, в скором времени в регионе заработает дополнительная «горячая линия» по вопросам профилактики коронавируса.
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