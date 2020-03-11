В Свердловской области из-за коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий

Ограничения будут касаться мероприятий с участием более пяти тысяч человек и продлятся до конца апреля. В первую очередь запрет коснётся стадионных событий.

На заседании Евгений Куйвашев подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. Граждане, которые прибывают из стран зоны риска, попадают под меднаблюдение.