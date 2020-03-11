Заявка Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести» одобрена

Кроме того, были одобрены заявки Екатеринбурга и Каменск-Уральского. Их рассмотрят на заседании регионального парламента 12 марта.

После этого заявки отправятся на утверждение на федеральном уровне. Окончательный список российских городов, которым будет присвоено звание, будет объявлен до 1 мая 2020 года.

Не все города были одобрены. Заявки Серова, Невьянска, Первоуральска и Полевского отклонены, так как поданная ими документация не в полной мере соответствует установленным требованиям. В частности, не были подтверждены «факты массового народного подвига» в период Великой Отечественной войны, а также не предоставлены документы о награждении работников предприятий государственными наградами.