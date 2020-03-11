Заявка Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести» одобрена
Сегодня 11 марта комитетом Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления была одобрена заявка Нижнего Тагила на получение звания «Город трудовой доблести».
Кроме того, были одобрены заявки Екатеринбурга и Каменск-Уральского. Их рассмотрят на заседании регионального парламента 12 марта.
После этого заявки отправятся на утверждение на федеральном уровне. Окончательный список российских городов, которым будет присвоено звание, будет объявлен до 1 мая 2020 года.
Не все города были одобрены. Заявки Серова, Невьянска, Первоуральска и Полевского отклонены, так как поданная ими документация не в полной мере соответствует установленным требованиям. В частности, не были подтверждены «факты массового народного подвига» в период Великой Отечественной войны, а также не предоставлены документы о награждении работников предприятий государственными наградами.
Города снова смогут подать заявки после устранения нарушений, но рассмотрены они будут уже в 2021 году. По предварительным данным, в списке претендентов может появиться Асбест.