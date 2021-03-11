Администрация ГГО незаконно установила мусорную площадку в Покровском

Пригородный суд обязал администрацию Горноуральского городского округа устранить незаконно установленную площадку с мусорными контейнерами до 19 января 2021 года, однако жителям села Покровское до сих пор приходится мириться с «ароматным» и опасным соседством — вокруг мусорок часто бегают беспризорные собаки.

Спорный объект находится в селе Покровское по улице Правды во дворе дома № 7. Он расположен на дороге, которая стала единственным выездом для жителей дома № 5. По словам жильцов, участок дороги очень узкий, контейнеры мешают разъехаться проезжающим автомобилям. Мы живем в тупике четырех домов. Узкая дорога — наш единственный выезд. Гаишники приняли решение, что мусорка там не должна находиться, потому что она стоит на перекрестке дорог. С ними это не согласовано,рассказал Иван редакции TagilCity.ru. Фото: Иван Тегин Расстояние от дома до мусорного контейнера предусмотрено санитарными нормами и составляет не менее 20 метров. По словам Ивана, мусоросборник расположен в восьми метрах от забора дома № 7 по улице Правды. Согласно материалам судопроизводства, расстояние от дома до контейнеров составляет 14 метров. Я производил замеры рулеткой. Дорога находится в восьми метрах от дома моего соседа. Прямо напротив дома. Раньше там была поляна, дети играли. Сейчас детям приходится ходить по грязным тротуарам,сообщил Иван. В суде представитель ответчика исковые требования не признал и пояснил, что решение об установке контейнерной площадки по указанному адресу было принято на совете общественности, с согласия собственников жилых домов. Место для площадки определялось с учетом транспортной доступности, расположения жилых домов. Площадка была возведена при положительном заключении Роспотребнадзора, значится в материалах суда. Позже было установлено, что в заключении органа была допущена ошибка. Собирая подписи жильцов для жалобы на площадку, собеседник редакции выяснил, что ранее сельчане расписывались за восстановление дорог в Покровском, а не за установку площадки у конкретных домов. По словам Ивана, сельчан обманули, а люди не посмотрели, за что расписываются. Фото: Иван Тегин Люди давали согласие на восстановление дорог, а мне оставили подписи, что против мусорки, и они подтвердили это, придя на суд. Детских площадок в селе нет, но есть помойка. Через нее дети вынуждены ходить в школу,жалуется житель дома № 5. Суд обязал муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Горноуральского городского округа», администрацию Горноуральского городского округа перенести контейнерную площадку в соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам место. Решение суда вступило в силу 19 декабря 2020 года. Контейнерная площадка на сегодняшний день, не устранена. Жители села Покровское продолжают жаловаться. Там постоянно собираются стаи собак. Я переживаю за своих детей. Ветер несет неприятный запах в наши дома,жалуются жильцы.

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