Администрация ГГО незаконно установила мусорную площадку в Покровском

Администрация ГГО незаконно установила мусорную площадку в Покровском

Сегодня, 19:18ОбществоАзиз КеримовФото: Иван Тегин
Пригородный суд обязал администрацию Горноуральского городского округа устранить незаконно установленную площадку с мусорными контейнерами до 19 января 2021 года, однако жителям села Покровское до сих пор приходится мириться с «ароматным» и опасным соседством — вокруг мусорок часто бегают беспризорные собаки.

Спорный объект находится в селе Покровское по улице Правды во дворе дома № 7. Он расположен на дороге, которая стала единственным выездом для жителей дома № 5. По словам жильцов, участок дороги очень узкий, контейнеры мешают разъехаться проезжающим автомобилям.

Мы живем в тупике четырех домов. Узкая дорога — наш единственный выезд. Гаишники приняли решение, что мусорка там не должна находиться, потому что она стоит на перекрестке дорог. С ними это не согласовано,рассказал Иван редакции TagilCity.ru.

Фото:Иван Тегин

Расстояние от дома до мусорного контейнера предусмотрено санитарными нормами и составляет не менее 20 метров. По словам Ивана, мусоросборник расположен в восьми метрах от забора дома № 7 по улице Правды. Согласно материалам судопроизводства, расстояние от дома до контейнеров составляет 14 метров.

Я производил замеры рулеткой. Дорога находится в восьми метрах от дома моего соседа. Прямо напротив дома. Раньше там была поляна, дети играли. Сейчас детям приходится ходить по грязным тротуарам,сообщил Иван.

В суде представитель ответчика исковые требования не признал и пояснил, что решение об установке контейнерной площадки по указанному адресу было принято на совете общественности, с согласия собственников жилых домов. Место для площадки определялось с учетом транспортной доступности, расположения жилых домов. Площадка была возведена при положительном заключении Роспотребнадзора, значится в материалах суда. Позже было установлено, что в заключении органа была допущена ошибка.

Собирая подписи жильцов для жалобы на площадку, собеседник редакции выяснил, что ранее сельчане расписывались за восстановление дорог в Покровском, а не за установку площадки у конкретных домов. По словам Ивана, сельчан обманули, а люди не посмотрели, за что расписываются.

Фото:Иван Тегин

Люди давали согласие на восстановление дорог, а мне оставили подписи, что против мусорки, и они подтвердили это, придя на суд. Детских площадок в селе нет, но есть помойка. Через нее дети вынуждены ходить в школу,жалуется житель дома № 5.

Суд обязал муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Горноуральского городского округа», администрацию Горноуральского городского округа перенести контейнерную площадку в соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам место.

Решение суда вступило в силу 19 декабря 2020 года. Контейнерная площадка на сегодняшний день, не устранена. Жители села Покровское продолжают жаловаться.

Там постоянно собираются стаи собак. Я переживаю за своих детей. Ветер несет неприятный запах в наши дома,жалуются жильцы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
законселоПокровскоеуправлениемусоркаФедеральный законпомойка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы