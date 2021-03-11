На незаконно захваченную парковку в Екатеринбурге приехала Росгвардия

На незаконно захваченную парковку в Екатеринбурге приехала Росгвардия

Сегодня, 08:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Неизвестные бизнесмены захватили парковку возле одного из домов ЖК «Московский квартал». Вечером 10 марта на ней собралось несколько десятков человек, а также приехали сотрудники Росгвардии.

Люди вышли к шлагбауму, чтобы поговорить с владельцем будки, которая была установлена на территории ЖК, пишет Е1.

По словам местной жительницы, назревала драка. Кто-то вызвал Росгвардию, а также приехала полиция. Она отметила, что охранники на просьбы жильцов показать удостоверения или позвать владельца не отреагировали.

Ещё одна жительница рассказала, что когда жители собрались, к парковке приехали несколько тонированых иномарок с людьми в масках. Кроме того, представитель компании, создавшей парковку, согласился отправиться в полицию для обсуждения ситуации. Девушка добавила, что жители настаивают на открытии шлагбаума до выяснения обстоятельств, но охрана не идёт на встречу.

При оплате парковки жителям выдаётся чек от ИП Хазбулатова Артура Казбековича. По данным открытых источников, предпринимательство мужчина оформил в августе 2020 года, указав одним из основных видов деятельности техобслуживание и ремонт авто, а также аренду и управление недвижимостью.

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жителиРосгвардияЕкатеринбург
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