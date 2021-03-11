Неизвестные из телеграмма попытались спровоцировать рост акций «Россети Юг»

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Таким образом, они хотели спровоцировать искусственный рост цен акций, а после сбыть их по максимальной стоимости. Центробанк в ответ принял решение «блокировать торговые счета некоторых физлиц, которые совершали данные операции».
Авторы "Мейстера" отмечают, что организаторов махинации сравнивают с «инвесторами с Redit’а». Группа людей на одном из крупнейших англоязычных форумов в конце января стала массово скупать опционы акций «Gamestop» - американской сети магазинов. Компания вследствие пандемии переживала не лучшие времена, и профессиональные инвесторы понижали стоимость акций и подводили под банкротство магазины сети. Пользователи Redit’а решили переломить тренд. В результате акции компании подскочили вдвое, а крупные инвестиционные фонды «попали» на сотни миллионов долларов. Теперь хэдж-фонды требуют, чтобы американская комиссия по ценным бумагам защитила их от подобных действий в дальнейшем, а организаторов заключила за решетку.
По мнению авторов "Мейстера", англоязычное сообщество не пыталось заработать денег, играя в «робингудов». Тогда как российские «подражатели» сами признались, что хотели «дождаться роста и закрыть позиции на новеньких, которые вошли на хайпе». Поэтому сравнивать их между собой не совсем корректно.
На биржевой рынок, считают авторы «Мейстера» заходит новая реальность. Раньше подобные фокусы могли позволить себе только компании с миллиардными оборотами. Теперь же повлиять на рынок акций может обычный блогер с парой сотен тысяч подписчиков. Это может повлиять на скачки цен на акции, и добавить проблем регуляторам рынка ценных бумаг.