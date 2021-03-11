Неизвестные из телеграмма попытались спровоцировать рост акций «Россети Юг»

Авторы "Мейстера" отмечают, что организаторов махинации сравнивают с «инвесторами с Redit’а». Группа людей на одном из крупнейших англоязычных форумов в конце января стала массово скупать опционы акций «Gamestop» - американской сети магазинов. Компания вследствие пандемии переживала не лучшие времена, и профессиональные инвесторы понижали стоимость акций и подводили под банкротство магазины сети. Пользователи Redit’а решили переломить тренд. В результате акции компании подскочили вдвое, а крупные инвестиционные фонды «попали» на сотни миллионов долларов. Теперь хэдж-фонды требуют, чтобы американская комиссия по ценным бумагам защитила их от подобных действий в дальнейшем, а организаторов заключила за решетку.