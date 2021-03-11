Незаконную платную парковку в жилом квартале Екатеринбурга проверит прокуратура

Незаконную платную парковку в жилом квартале Екатеринбурга проверит прокуратура

Сегодня, 11:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
«Захват» земельного участка на улице Московская, 200 и организацию на нем платной парковки в Екатеринбурге проверит прокуратура после сообщений СМИ.

Неизвестные лица, по сообщениям СМИ, захватили землю, установив будку со шлагбаумом и требуя от жителей плату за места.

Прокуратура проводит проверку, в том числе привлечет специалистов Управления Росреестра по Свердловской области, земельного комитета Екатеринбурга и администрации Ленинского района города, а также сотрудников полиции.

Планируется проверить соблюдение требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, о законности использования земельного участка прокуратурой направлен запрос в МУГИСО.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, неизвестные бизнесмены в Екатеринбурге захватили парковку около одного из домов в ЖК «Московский квартал». 10 марта на участке собрались десятки жильцов, а также на место была вызвана Росгвардия и полиция.

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