Новый рекорд: почти 100 тысяч уральцев получили пособие по безработице в 2020 году

В 2020 году число тех, кто встал на учет в центрах занятости Свердловской области и получил пособие по безработице, достигло рекорда за прошедшие несколько лет. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

Отмечается, что пик безработицы выпал на июнь 2020 года: в этот месяц в службах занятости зарегистрировалось 90,7 тысячи уральцев, а общее число безработных составило 144,3 тысячи человек. После число начало снижаться, общая и зарегистрированная безработица стали почти равны, поскольку граждане начали вставать на учет в биржи труда и центры занятости. Это случилось потому, что люди получали пособия по безработице. Данные гласят, что наибольшее число безработных проживает в Екатеринбурге: на 1 января 2021 года на 44,1 тысячи горожан приходится только 22,4 тысячи вакансий. В общей сложности в Свердловской области основную часть безработных составляют взрослые люди 30–39 лет. Наибольшим образом в 2020 году пострадали те, кто работал в сфере торговли, а именно представители малого и среднего бизнеса, сообщает Znak. Если говорить обобщенно про портрет безработного в Свердловской области, то это женщина в возрасте 18–34 лет, имеющая в основном общее образование, то есть 9 классов. Высока доля граждан, не имеющих даже девяти классов образования,подчеркнул Дмитрий Антонов. Напомним, в Екатеринбурге бедность и безработица привели к росту преступлений, которые увеличились с 957 до 1 417. В большинстве случаев преступления носят бытовой характер. Бедность и безработица в Екатеринбурге привела к росту преступлений

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