Объявлены 100 финалистов третьего потока офлайн-программы Архитекторы.рф

Стали известны имена 100 финалистов третьего потока бесплатной образовательной программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя в партнерстве с Институтом "Стрелка" в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей, государственных и муниципальных служащих.

Как передает realty.interfax.ru, в число финалистов вошли представители государственного и муниципального управления, архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, аналитики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, научные работники и специалисты по реставрации и реконструкции. Среди них 6 главных архитекторов (Сочи, Северобайкальска, Костромы, Альметьевска, Бугульмы и Татищевского муниципального района Саратовской области). По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, участниками третьего потока проекта Архитекторы.рф стали действующие специалисты, которых объединяет стремление научиться владеть самыми передовыми инструментами пространственного развития. "В этот раз география участников максимально обширна и представлена не только столицами регионов, но и малыми городами. Почти половина участников работают в местных или региональных администрациях, представляя профильные органы власти и центры компетенций, от деятельности которых напрямую зависит качество среды в российских городах. По опыту двух предыдущих наборов можно предположить, что многих выпускников по окончании программы может ожидать переезд в другой регион, именно в те точки роста, где местные власти рассматривают качество городского и территориального развития среди приоритетов своей деятельности. Мы стремимся, чтобы эту логику начали разделять все регионы и города нашей страны, и выпускники программы были бы в первую очередь востребованы на местах", — отметил Мутко. Первый образовательный курс программы Архитекторы.рф прошел с сентября по декабрь 2018 года. В 2019 году в ходе обсуждения с представителями общественности вопросов реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Казани, глава государства сообщил о продлении программы и необходимости увеличения числа талантливых молодых архитекторов. Выпускниками двух первых наборов проекта Архитекторы.рф стали более 200 человек. Многие из них работают на государственных должностях, в центрах компетенций и институтах развития, в том числе на ключевых постах. "Финалистами третьего потока программы Архитекторы.рф стали специалисты из 62 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Дербента, от городов-миллионников и до сел с населением до 400 человек. Это говорит о том, что запрос на создание комфортной городской среды универсален. Мы рады, что наша программа снова становится площадкой для развития профессионалов, которым по-настоящему интересно развивать себя и свои города", — добавила директор Института "Стрелка" Варвара Мельникова. Программа обучения этого сезона будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех офлайн и одного онлайн. Первый из них пройдет в Москве с 28 марта по 4 апреля и будет посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов. Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ по поручению президента РФ Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих. Программа осуществляется при поддержке Правительства РФ и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Архитекторы.рф включает в себя офлайн-программу, онлайн-курсы, издательскую деятельность, международную конференцию "Архитектор будущего", карьерный день "Ярмарка вакансий" и "Городские практики" — краткосрочные образовательные программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России. Архитекторы.рф отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter