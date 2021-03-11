Десяток опасных животных разрешили отстреливать в Свердловской области

Десяток опасных животных разрешили отстреливать в Свердловской области

Сегодня, 19:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Обновлен перечень зверей и птиц, которые подлежат отстрелу в Свердловской области. Однако животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, отлавливать нельзя.

На территории региона началась регулировка численности животных. Приказ опубликован на сайте регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Всего в списке девять позиций. Таким образом, отстрелу подлежат волки, лисы, енотовидные собаки, лоси, бобры, рыси, кабаны, бурые медведи, а также сизые голуби.

Отмечается, что животных, которые находятся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, трогать все же нельзя.

Напомним, отстрел и отлов волков разрешен в охотничьем угодье «Нижнетагильское» с 3 марта по 30 апреля 2021 года.

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