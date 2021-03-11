Победители Югорского лыжного марафона получат карты с балансом в 400 тыс. рублей

Главный приз — банковскую карту, на которой будет 400 000 рублей, — получит победитель на дистанции 50 километров в мужском и женском забегах. За второе и третье места в основном маршруте вручат 200 000 и 100 000 рублей соответственно, пишет «Советский спорт».
Кроме первой тройки, за преодоление главной дистанции получат деньги те, кто займет места с 4-го по 10-е. 30 000 вручат лыжникам и лыжницам, занявшим 4-ю позицию. Приз за 10 место составит 5000 рублей. Победители дистанций 25 и 5 километров получат в качестве призов рюкзаки и лыжное снаряжение.
Однако главным подарком по задумке организаторов станут не деньги или экипировка. Участники смогут увезти домой памятные медали, которые готовили для марафона 2020 года, отложенного из-за коронавируса.
Как отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов, такое решение было принято для того, чтобы подчеркнуть любовь к лыжному спорту, которой не страшны даже пандемии.
«Мы не сдаемся коронавирусу и вопреки обстоятельствам проводим наш марафон, пусть и годом позднее. Уверен, что награды обретут дополнительную ценность, потому что обретают историческое содержание», — заявил Мосунов.
Гонка 2021 года запланирована на 10 апреля, маршрут для нее проложен в пойме реки Горная. До 9 апреля можно будет подать заявку на участие. Сообщается, что на сегодняшний день желание пройти марафонские дистанции изъявила уже 1000 человек.
Напомним, Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Информационным партнером в этом году будет федеральный медиахолдинг 1MI. Генеральным информационным партнером выступает издательский дом «Советский спорт».
Следует отметить, что марафон привлекает любителей лыжного спорта не только из России — в мероприятии участвуют и иностранцы. 2019 год стал рекордным для Югорского марафона, тогда он собрал более 2500 человек.