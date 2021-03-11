Полезный TikTok: ДГБ Нижнего Тагила снимает ролики для популярной соцсети

Научиться пеленать малыша или получить другую полезную информацию от медиков теперь можно в TikTok на канале «Здоровье уральцев».

Собственный канал в популярной соцсети появился у Министерства здравоохранения Свердловской области. На нем разные медучреждения региона выкладывают тематические ролики. Например, психиатр дает советы по борьбе с паническими атаками, кардиологи рассказывают о том, как правильно измерять давление, а врачи ЦГКБ № 3 из Екатеринбурга учат дыхательной гимнастике после COVID-19. Не осталась в стороне и Детская городская больница Нижнего Тагила. Ее специалисты сняли несколько роликов для канала Минздрава, но самым популярным среди них стало видео с уроком пеленания младенца. На канале «Здоровье уральцев» опубликованы несколько видеороликов Детской больницы, один из них на тему: «Как пеленать ребенка» занял второе место по просмотрам. Ролик посмотрели более 54 тысяч раз. При этом просмотры продолжают расти,рассказал TagilCity.ru главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов. Популярность этого ролика с уроком для молодых родителей специалисты Детской больницы объясняют тем, что пеленание малышей до сих не теряет свою актуальность. А научиться этому полезно не только мамам, но и папам. В лидерах на канале Минздрава остается видеоролик на тему: «Запомни сам! Покажи родителям! Инфаркт. Знай, делай, сохрани жизнь!» от ГАУЗ СО Свердловский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. А ДГБ Нижнего Тагила готовит новые видеоуроки в TikTok с полезной и интересной информацией для родителей. Чтобы ничего не пропустить, стоит подписаться на канал «Здоровье уральцев» в TikTok.

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