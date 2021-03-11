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Полицию Асбеста возглавил силовик из Екатеринбурга Сергей Бурдин

Отделу внутренних дел Асбеста представили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Сергей Бурдин, который ранее занимал пост заместителя начальника ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу, сообщает глава пресс-служба регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Отмечается, что на официальной церемонии присутствовали заместитель начальника регионального главка полиции генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, прокурор муниципалитета старший советник юстиции Валерий Толмачев и другие гости.

Приказ о назначении, который подписал начальником ГУ МВД области генерал-лейтенантом полиции Александром Мешковым, зачитал руководитель кадровой службы главка Владимир Тиряев.

Фото:В.Н. Горелых

Напомним, 11 марта стало известно, что назначение нового прокурора Свердловской области состоится не раньше мая 2021 года.

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