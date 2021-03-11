Полицию Асбеста возглавил силовик из Екатеринбурга Сергей Бурдин

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Отмечается, что на официальной церемонии присутствовали заместитель начальника регионального главка полиции генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, прокурор муниципалитета старший советник юстиции Валерий Толмачев и другие гости.
Приказ о назначении, который подписал начальником ГУ МВД области генерал-лейтенантом полиции Александром Мешковым, зачитал руководитель кадровой службы главка Владимир Тиряев.
Напомним, 11 марта стало известно, что назначение нового прокурора Свердловской области состоится не раньше мая 2021 года.