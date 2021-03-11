Полтора миллиарда подарков: как в ОК отметили 8 марта

Атмосферу праздника для пользовательниц в ОК создавали персонализированные мультфильмы, в которых главная героиня и ее друзья отправятся на прогулку. В 2021 году количество просмотров подобных видеопоздравлений от нейросети выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а оценка «класс» к ним — в 3 раза. Эти ролики делает нейросеть, выбирая фотографии наиболее близких друзей героя видео. Технология распознавания лиц и уведомления от соцсети о том, что пользователь участвует в ролике друга, помогают узнать о мультфильме большой аудитории, а реакции людей делают его широко известным.