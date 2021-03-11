Производители удобрений в России инвестируют 1,6 трлн рублей в развитие

АПК России ставит рекорды в покупке удобрений. В прошлом году было закуплено 3,1 млн тонн (в действующем веществе), и это практически на 15% больше, чем в 2019-м.

В текущем году динамика закупок еще увеличилась. По сведениям Минсельхоза, запасы минудобрений в сравнении с прошлым годом стали больше на 20%, а закупки в январе и феврале (1,44 млн тонн в действующем веществе) на 15,8% больше, чем в первые два месяца прошедшего года. К первой декаде марта АПК было закуплено 40% удобрений от годового плана, пишут "Новые Известия". При этом спрос будет только расти. Предприятия, производящие удобрения, к нему готовы – они смогли нарастить объемы производства благодаря крупным денежным вложениям в развитие. За последнее пятилетие инвестиции составили около триллиона рублей. Предположительно, к 2026 году общий объем инвестиционных программ компаний – членов РАПУ будет составлять 1,6 триллиона рублей. Улучшение показателей использования минеральных удобрений выступило следствием стратегии развития отечественного АПК, которой придерживается Минсельхоз РФ. По показателям экологической чистоты и качества российские удобрения являются лучшими в мире. В 2019-2020 годах стоимость минеральных удобрений на мировом рынке рухнула на 40%. Сейчас обозначилась тенденция восстановления. И хотя цены на удобрения еще не приблизились даже к уровню 2015 года, ряд сельхозпроизводителей начали поднимать вопрос о необходимости дополнительного рыночного регулирования. Но эта идея не нашла поддержки. Все требуемые механизмы в стране уже имеются. Российское правительство и сельхозотрасль подвергли критике данное предложение, напомнив, что в 2020 году предприятия Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) нарастили поставки внутри рынка на 20,4% – до 11,5 млн тонн. Сейчас в России широко применяется методика ценообразования ФАС на минеральные удобрения, а их производители принимают меры по сдерживанию стоимости в условиях резких изменений макроэкономики. По сведениям международной компании EY, доля затрат на минеральные удобрения в стоимости хлебобулочной продукции составляет не более 1-2%, а расходы для производства тонны пшеницы оценивают на уровне 6-12%. Как обещают производители минудобрений, они готовы к поиску новых механизмов ценообразования для предприятий агросферы из числа малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии. Предложение о введении допрегулирования рынка минеральных удобрений способно привести к ухудшению ситуации. В Минпромторге полагают, что отечественная продукция будет менее конкурентоспособной, а в Минфине заявили о противоречии регулирующих ставок принятым РФ международным обязательствам в рамках ВТО. В Минэкономразвития уверены, что административное регулирование следует заменить внедрением экономических механизмов ценообразования. Несогласие с предложением высказали и эксперты. Директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Наталья Волчкова полагает, что в перспективе из-за регулирования сократятся инвестиции и российская продукция будет менее привлекательной для рынка. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует, что эта мера «загасит отрасль».

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