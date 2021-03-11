Размер пособия на детей от 3 до 7 лет стал зависеть от доходов семьи

Размер пособия на детей от 3 до 7 лет стал зависеть от доходов семьи

Сегодня, 09:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Размер выплаты на детей от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованного 10 марта на интернет-портале правовой информации, семьи смогут получить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превысит величину прожиточного минимума, то семьи получат 75% от суммы. Соответственно, если эта сумма не покроет среднедушевой доход, заявители получат 100% прожиточного минимума.

В ближайшее время правительство утвердит правила предоставления этих выплат, теперь оно будет назначаться более адресно, пишет ТАСС.

Напомним, в 2021 году малоимущие семьи и одинокие тагильчане, которые находятся в сложной финансовой ситуации, смогут получить дополнительную материальную помощь.

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