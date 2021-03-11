Размер пособия на детей от 3 до 7 лет стал зависеть от доходов семьи

Размер выплаты на детей от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованного 10 марта на интернет-портале правовой информации, семьи смогут получить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превысит величину прожиточного минимума, то семьи получат 75% от суммы. Соответственно, если эта сумма не покроет среднедушевой доход, заявители получат 100% прожиточного минимума. В ближайшее время правительство утвердит правила предоставления этих выплат, теперь оно будет назначаться более адресно, пишет ТАСС. Напомним, в 2021 году малоимущие семьи и одинокие тагильчане, которые находятся в сложной финансовой ситуации, смогут получить дополнительную материальную помощь. Дополнительную материальную помощь смогут получить жители Нижнего Тагила в 2021 году

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