Сегодня, 21:31ОбществоФото: pixabay.com

Росприроднадзор не обнаружил вредных веществ на месте аварии трубопровода в Югре

В районе аварии трубопровода «СибурТюменьГаза» в ХМАО загрязняющие вещества в воздухе и воде отсутствуют. Такое заключение представил Росприроднадзор на основании исследований проб.

Согласно документам, концентрация нефтепродуктов была превышена лишь в одной пробе, которая была отобрана в пятистах метрах от источника возгорания, сообщает ТАСС. В атмосфере вредные вещества обнаружены не были — показали результаты анализов проб.

В трубе в момент возгорания могло находиться около 660 тонн продуктов газопереработки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с данными предварительного расследования аварии. Собеседник агентства отметил, что порядка 600 тонн удалось откачать и контролируемо сжечь, а примерно 19 тонн еще находится в трубе и ждет вычищения.

В состав продукта, находившегося в трубе, входили бутан и пропан. Такие данные указаны в ГПЗ-паспорте, изъятом инспекторами. Источник ТАСС добавил, что предварительный объем утечки составляет 40-45 тонн. Часть этого объема, подчеркнул он, сгорела на льду, но какое именно количество — точно оценить еще невозможно.

Напомним, что в районе Нижневартовска на трубопроводе компании «СибурТюменьГаз» 6 марта произошла утечка углеводородов. Это привело к возникновению пожара в области реки Обь, при котором пострадал один человек.

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