С незаконно захваченной парковки в Екатеринбурге вывезена «будка раздора»

Напомним, будка появилась возле жилого комплекса около месяца назад. Жители и управляющая компания обратились в администрацию Екатеринбурга. Собственник предоставил пакет документов о том, что арендует землю на законных основаниях. 10 марта возле будки появился шлагбаум, а хозяин заявил, что стоянка стоит 2,5 тысячи рублей в месяц. Недовольные жильцы вышли на разговор с владельцем, назревала драка. Они вызвали Росгвардию и полицию.