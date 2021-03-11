С незаконно захваченной парковки в Екатеринбурге вывезена «будка раздора»

С незаконно захваченной парковки в Екатеринбурге вывезена «будка раздора»

Сегодня, 14:06ОбществоФото: Е1

В Екатеринбурге вывезена будка собственника с незаконно захваченной парковки

Будку незаконной парковки у ЖК «Московский квартал» в Екатеринбурге вывез ее собственник.

Жители отстояли свое право парковать машины на земле бесплатно. 11 марта будку погрузили на эвакуатор и увезли, пишет Е1.

В администрации Ленинского района пояснили, что была проведена проверка прокуратурой. Она показала, что документы предпринимателя не имеют законной силы.

Напомним, будка появилась возле жилого комплекса около месяца назад. Жители и управляющая компания обратились в администрацию Екатеринбурга. Собственник предоставил пакет документов о том, что арендует землю на законных основаниях. 10 марта возле будки появился шлагбаум, а хозяин заявил, что стоянка стоит 2,5 тысячи рублей в месяц. Недовольные жильцы вышли на разговор с владельцем, назревала драка. Они вызвали Росгвардию и полицию.

Сюжеты:
Екатеринбург
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