СМИ: новый прокурор Свердловской области будет назначен не раньше мая

Назначение нового прокурора Свердловской области пройдет не раньше мая 2021 года.

Длительность процедуры не позволит назначить нового прокурора на Среднем Урале раньше мая-июня, сообщили Ура.ру несколько независимых источников. Ускорить процедуру невозможно из-за поправок в Конституцию, согласно которым назначение должен произвести президент России Владимир Путин. Предварительна глава государства обязан проконсультироваться с Совфедом. В настоящий момент обязанности прокурора Свердловской области исполняет Владимир Маленьких. Напомним, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку. Об этом сообщалось 10 марта. Губернатор региона Евгений Куйвашев вручил Охлопкову знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Прокурор Свердловской области ушел в отставку и получил награду от Куйвашева

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