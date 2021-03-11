Тагильские НКО смогут получить гранты на 1,5 млн

Конкурс на получение субсидий некоммерческими организациями будет проводиться с 9 марта по 23 апреля 2021, согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте Нижнего Тагила. Заявки принимаются от юридических лиц, действующих в пределах территории Нижнего Тагила, с 9 марта по 9 апреля. Победители будут объявлены до 23 апреля.