Тагильские НКО смогут получить гранты на 1,5 млн

Тагильские НКО смогут получить гранты на 1,5 млн

Сегодня, 15:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
1,5 миллиона рублей выделено из бюджетных средств Нижнего Тагила на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

Конкурс на получение субсидий некоммерческими организациями будет проводиться с 9 марта по 23 апреля 2021, согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте Нижнего Тагила. Заявки принимаются от юридических лиц, действующих в пределах территории Нижнего Тагила, с 9 марта по 9 апреля. Победители будут объявлены до 23 апреля.

Отмечается, что минимальная сумма субсидии составляет 50 тысяч рублей, максимальная — 500 тысяч рублей. Одна некоммерческая организация может претендовать только на один грант.

Заявки на участие принимаются по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет 407. Специалисты работают с понедельника по четверг 09.00 до 17.30, в пятницу с 09.00 до 16.30.

Напомним, НКО Нижнего Тагила смогут побороться за гранты на социальные и благотворительные проекты, которые предоставят лучшим их них. Общий бюджет конкурса составляет 18,54 миллиона рублей, его проводит «ОМК-Партнерство».

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