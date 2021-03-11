Уральский медик пытается отсудить у больницы 1 млн за год работы с COVID-19

По словам руководителя больницы, рентгенологу выплаты не полагаются, так как в контакте с «ковидными» пациентами он не находится. Однако, по словам врача, им приходится работать в спецкостюмах, которые выдаются не каждый день, а также пробираться через очереди кашляющих граждан.