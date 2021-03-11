Уральский медик пытается отсудить у больницы 1 млн за год работы с COVID-19

Врач обратилась в суд с иском к Красноуфимской районной больнице. Первые выплаты она получила только в конце декабря за да месяца, после обращения в суд, пишет Е1. Однако врач уверена, что ей полагаются средства и по другим постановлениям с апреля по октябрь 2020 года.
По словам руководителя больницы, рентгенологу выплаты не полагаются, так как в контакте с «ковидными» пациентами он не находится. Однако, по словам врача, им приходится работать в спецкостюмах, которые выдаются не каждый день, а также пробираться через очереди кашляющих граждан.
Когда суд уже начался по делу, то руководством больницы была собрана комиссия. В кабинет к рентгенологу пришли люди и сообщили, что им требуется зафиксировать отсутствие контакта с пациентами. Соответственно, по словам медика, и тот факт, что выплата не полагается.
В ноябре 2020 года врач заболела коронавирусом и обратилась за выплатами в ФСС.
В заявлении, которое подписало руководство больницы, говорилось: «Врач не имеет возможности самоизоляции, в силу должностных обязанностей передвигается по „красной“ зоне и имеет тесный контакт с пациентами». В страховке мне отказали, потому что перемещение по «красной» зоне не сочли достаточным основанием, рассказывает рентегенолог.
Она уточнила, что все начальство поставило подписи под словами о том, что она контактирует с больными. В суд иск был подан 23 декабря, а 25 из Минздрава прибыл юрист и изъял табели за ноябрь и декабрь 2020 года. В результате выплаты были сделаны.
Главный врач больницы Павел Мясников согласен, что подобные споры имеют место быть. Вопросы решются в судебном порядке.
Что касается врачей-рентгенологов, спорным периодом считается с апреля по октябрь. С ноября формулировку в приказе Минздрава уточнили, выплаты получают все, кто участвует в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Врач-рентгенолог проводит исследования в отдельном кабинете, в контакт с пациентом больным не вступает, сказал Павел Мясников.